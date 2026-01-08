Gladiadoras y Cachorras definen el campeonato de softbol en Monclova

Este sábado, la Liga Municipal de Softbol Femenil vivirá una doble cartelera de campeonato, cuando se jueguen las series finales de las categorías 'A' y 'C'.

Después de una larga temporada que dejó acciones intensas, jugadas notables y récords destacados, entre otras cosas, el circuito de pelota blanda conocerá al tercer monarca de la edición 2025.

Esto ya que los equipos de Gladiadoras y Cachorras disputarán el tercer y definitivo encuentro por la corona de la categoría 'C', a las 9:00 de la mañana en el campo principal de la Unidad Deportiva.

En esta disputa, las Gladiadoras tomaron la iniciativa al apuntarse un triunfo por pizarra de 21 carreras contra 16, en el primer duelo de la serie final; por su parte, las Cachorras reaccionaron en el segundo cotejo al imponerse por 17-10 para nivelar la contienda. De esta manera, el equipo que gane el duelo de este sábado, se quedará con el título.

Por otro lado, en duelo que iniciará a las 3:30 de la tarde, los equipos de Gacelas y Tigres se verán las caras en el inicio de la serie por el campeonato de la categoría 'A'.

Ambas escuadras llegaron con todo merecimiento a la última instancia de la temporada, sin embargo, las Gacelas definieron con más facilidad la serie semifinal, en dos juegos, mientras que las tigresas requirieron de un tercer duelo para imponerse ante Águilas, con pizarra de 11-8 en dramáticos extrainnings.