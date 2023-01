"Goku" le da la bienvenida a Luis Montes al Everton de Viña del Mar

El equipo chileno, Everton de Viña del Mar, le dio la bienvenida a al mexicano, Luis "Chapo" Montes al equipo andino por medio de un video publicado en Twitter, donde se puede escuchar al acto de voz, Mario Castañeda.

En el video se puede ver al jugador mexicano en medio del Nou Camp, estadio de su ex equipo, León, cuando es llamado por la voz de Mario Castañeda, hac8iandola voz de su personaje, Goku.

¡ , ! El eterno capitán de La Fiera de México (@clubleonfc) llega a defender la armadura Oro y Cielo y se transforma en el cuarto refuerzo para los desafíos de la temporada 2023.



¡A dejar la vida en la cancha, Montes! #VamosEverton ? pic.twitter.com/fLzMrZ8UYi — Everton de Viña del Mar (@evertonsadp) January 17, 2023

“Llegó el momento, Chapito; así es la vida de un saiyajin, llegaste a este lugar para elevar al máximo tu Ki, ganaste muchas batallas y luchaste con honor. Cumpliste tu misión en este estadio. Es momento de partir”, mencionó el actor de doblaje haciendo la voz de Goku, a lo que después se convirtió en una conversación con Montes.

“Gracias Goku, tu me has enseñado todo lo que sé. Gane muchas batallas y hoy me voy feliz”, respondió Luis tras las primeras palabras del Sayayin.

Despues Montes aparece en el Estadio Sausalito, casa del Everton de Viña el Mar, donde disputara con su nuevo equipo a sus 36 años.