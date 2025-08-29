Polémica con el VAR: Santi Giménez no logra anotar ante Lecce

A Santi Giménez le arruinaron el festejo ante el Lecce. El delantero mexicano del Milan recibió un estupendo pase hacia el manchón penal del mediocampista belga Alexis Saelemaekers, remató con la diestra, pero por milímetros le anularon la anotación por fuera de lugar tras revisión del VAR. Fue un momento amargo, pues el canterano de Cruz Azul alzó la playera con el número 30, del suizo Ardon Jashari, a quien lesionó durante una práctica preparatoria del equipo rossonero para este encuentro que, finalmente ganó por 2-0.

Fue el segundo partido consecutivo de la Serie A en el que le anulan un gol a Santi. Ante el Lecce, al central Matteo Gabbia también le anularon una diana y antes del descanso, Giménez falló una acción en la que aparentemente tenía toda la ventaja.

El Milan llegó al Estadio Via del Mare con Giménez como punta. Frustradas sus intenciones ante el marco rival, al minuto 66, Loftus-Cheek abrió el marcador con un remate de cabeza tras un centro de Modric. Santi tuvo otra poco después: volvió a rematar tras una gran asistencia de Pavlovic, pero no tuvo puntería. Aunque Giménez se vio activo, sus imprecisiones marcaron su noche. Salió de cambio en los minutos finales el estadounidense Christian Pulisic, al 86´, anotó el segundo del Milan.

Al final, la frialdad de los números de Santi contra el Lecce muestra que en 86 minutos realizó tres remates, uno de ellos al arco y otro más se fue por afuera, le marcaron dos fueras de juego y completó correctamente 10 de 12 pases con 25 toques de pelota. Además, le cometieron una falta.

Todo esto en medio de rumores que lo colocan fuera del Milan, pero con destino en algún equipo de la Serie A.