Colonia Borja pierde invicto ante San Buena

El San Buena dio el campanazo de la jornada 7 al derrotar como visitante a la Colonia Borja por cerrado marcador de 2-1, en reñido duelo que libraron el pasado miércoles en la cancha de la Unidad Deportiva "Papo" Ríos.

La escuadra sambonense no hizo el viaje en vano y terminó quitándole los 3 puntos y el invicto al conjunto fronterense, el cual tuvo paso perfecto durante las primeras 6 fechas.

Con goles de Abel Zapata y Fernando Boone, el San Buena firmó una victoria de gran mérito, no solo por ser a domicilio ante el puntero, sino también por haberla conseguido con 10 jugadores, tras la expulsión del propio Boone en los minutos finales del encuentro. Por su parte, la Borja reaccionó con un tanto de Félix Romero, pero no logró evitar su primer descalabro de la campaña.

A pesar del revés, Colonia Borja se mantiene en la cima con 16 puntos tras 5 triunfos y un empate previos, mientras que San Buena escaló posiciones al llegar a 12 unidades.

POLONIA-UNIÓN LIGÓ TRIUNFO

En otro encuentro de la categoría 55 y más, el Polonia-Unión aprovechó los errores defensivos del Independiente Monclova para imponerse por 2-1 en un duelo cerrado.

La ventaja fue labrada gracias a un par de autogoles del conjunto independentista que beneficiaron al conjunto a los "polacos unidos", mientras que Juan José Lucio descontó para los independentistas.

Con este resultado, Polonia-Unión suma ya 12 puntos y se mete de lleno en la pelea por los primeros puestos. Independiente, por su parte, resbala ligeramente y cae al tercer lugar con 15 unidades.