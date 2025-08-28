Amigos de Garín destaca en la Liguilla de la Liga Mayor

Después de 9 intensas jornadas, finalmente quedaron definidos los 8 invitados a la "fiesta grande" de la Liga Mayor de Fútbol.

El circuito de balompié de veteranos que dirige Guadalupe Fraga busca un nuevo monarca, y la disputa se intensificará este fin de semana con el arranque de la liguilla.

El equipo de Los Amigos de Garín terminó la campaña como líder con 5 juegos ganados, 3 empates y solo 1 perdido, sumando 18 unidades y un total de 27 goles a favor, poniéndose la etiqueta de favorito para conquistar el título; por su parte, Ferretera Villarreal ocupó el segundo puesto con 17 unidades, Real San Francisco y Médicos sumaron 15, Atlético Español, Palmeiras y Deportivo Pegasso hicieron 10 puntos, mientras que La Sierrita alcanzó a meterse a la liguilla con 9 unidades.

De esta manera, la ronda de cuartos de final se disputará este sábado en punto de las 5:00 de la tarde, en diferentes campos de la ciudad.

Por su lado, el líder Amigos de Garín saldrá a la cancha de la FCA con el objetivo de librar su primera prueba rumbo al título, ante la escuadra de La Sierrita, a la vez que Ferretera Villarreal y Deportivo Pegasso disputarán el pase a la semifinal en la cancha de la Secundaria 1.

En otro frente, los Médicos y Atlético Español se enfrentarán en el campo del Colegio La Salle, buscando acceder a la siguiente ronda, mientras que Real San Francisco y Palmeiras jugarán en el campo 2 de la FCA.