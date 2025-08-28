Ceremonia de premiación y debut de equipos marcan inicio de Liga Fronterense

Este fin de semana, la Liga Intermunicipal de Fútbol de Frontera pondrá a rodar el balón nuevamente. Con 40 equipos como protagonistas, el circuito rielero pondrá en marcha su Torneo de Clausura 2025, con una magna ceremonia.

La Liga dirigida por la tripleta de Jaime Serna, Néstor Delgado y Ramiro Liñán anunció oficialmente el inicio de una nueva campaña, la cual será inaugurada el próximo sábado a las 4:15 de la tarde en la cancha de la Unidad Deportiva Armando "El Güero" Pruneda, en la colonia La Sierrita.

Dicha competencia contará con la participación de 10 equipos en la categoría Especial, entre los que destaca la presencia del campeón Compadres, los recién ascendidos Deportivo Cali y Real Independencia, además de los debutantes Miravalle Jr. y Deportivo APG.

En la división de Primera "A", la disputa del título contará con 12 contendientes, mientras que en Primera "B" participarán 18 escuadras.

Además, el evento inaugural servirá como marco de la ceremonia de premiación en la que se reconocerá a los equipos campeones de Liga, Copa y Campeón de campeones, así como a los líderes de goleo de cada una de las categorías del circuito fronterense.