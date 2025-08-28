Club Potros inicia pretemporada con juegos de prueba ante Club Vikingos

El Club Potros tendrá su primera prueba de cara al inicio de la Temporada Infantil 2025 de la Asociación de Football Americano del Norte de Coahuila.

Este sábado en el emparrillado de la colonia Tecnológico, los corceles disputarán sus primeros juegos de pretemporada con el objetivo de probar el nivel de sus categorías U-6, U-8, U-10 y U-12, las cuales competirán en el circuito norteño que iniciará oficialmente el próximo 14 de septiembre.

El primer sinodal de Potros será el Club Vikingos, al que recibirán en una maratónica jornada que dará inicio en punto de las 12:00 del mediodía.

El pasado 21 de julio, el club de la colonia Tecnológico abrió su campamento de pretemporada, en el que niños de categorías 2013 a 2020 iniciaron una intensa preparación física, técnica y táctica, bajo la dirección de un experimentado equipo de coaches encabezado por Santiago Carrizales.

Después de varias semanas de intensos entrenamientos, los Potros tendrán su primera prueba previo a la jornada 1 de la AFAINC. El próximo 14 de septiembre, los corceles guindas se presentarán en casa recibiendo a Venados de Piedras Negras, iniciando un nuevo reto en el competido circuito en el que el equipo monclovense ya ha sido campeón en un par de ocasiones.