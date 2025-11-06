Javier Aguirre, nominado al premio The Best 2025 como mejor entrenador de la FIFA

La FIFA anunció oficialmente la apertura de la votación para los premios The Best 2025, la décima edición de estos reconocimientos que celebran a las figuras más destacadas del fútbol internacional. Entre los nominados al galardón a Mejor Entrenador de Fútbol Masculino se encuentra el mexicano Javier Aguirre, quien compite con técnicos de renombre como Mikel Arteta (Arsenal) y Luis Enrique (París Saint-Germain).

El reconocimiento al trabajo del “Vasco” llega tras un año sobresaliente al frente de la Selección Mexicana, con la obtención de la Nations League de la Concacaf, conquistada en marzo tras vencer 2-1 a Panamá, y el título de la Copa Oro frente a Estados Unidos, logros que consolidaron al equipo tricolor como el máximo referente de la región.

Los premios The Best abarcan seis categorías principales: mejor jugador, mejor jugadora, mejor guardameta y mejor entrenador, tanto en la rama masculina como femenina. Además, se incluye el Premio a la Afición de la FIFA y la elección de los onces ideales masculino y femenino.

El proceso de votación, disponible en la aplicación oficial de la FIFA, comenzó el 6 de noviembre y concluirá el 28 de noviembre. Cada grupo votante —entrenadores y capitanes de selecciones nacionales, periodistas especializados y aficionados registrados en FIFA.com— tiene un peso igual del 25 % en el resultado final.

En esta edición también destacan figuras como Kylian Mbappé, Harry Kane, Pedri y Lamine Yamal en la lista de jugadores nominados; mientras que en la rama femenina sobresale la presencia española con Aitana Bonmatí, Patri Guijarro y Alexia Putellas entre las candidatas a Mejor Jugadora de la FIFA.

El anuncio de los ganadores se realizará una vez concluido el periodo de votación, en una ceremonia que promete reunir a las principales estrellas del balompié mundial.