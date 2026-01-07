Barcelona golea 5-0 al Athletic de Bilbao en la Supercopa de España 2026

El Barcelona firmó una actuación demoledora en la primera semifinal de la Supercopa de España 2026, al golear 5-0 al Athletic de Bilbao en el estadio de Yedá, Arabia Saudita. Con un fútbol ofensivo, preciso y sin concesiones, el equipo dirigido por Hansi Flick resolvió el partido desde el primer tiempo y se instaló con autoridad en la gran final, donde espera al ganador del duelo entre Real Madrid y Atlético de Madrid.

Desde el silbatazo inicial, el conjunto blaugrana dejó claro que no habría espacio para la sorpresa. Con intensidad alta, presión constante y movilidad en el último tercio, el Barça fue inclinando la cancha hasta encontrar el premio a su insistencia.

Las primeras advertencias llegaron temprano, con Raphinha como protagonista por la banda. Al minuto 23, la superioridad se reflejó en el marcador cuando Ferrán Torres abrió el partido tras una jugada bien elaborada. El Athletic de Bilbao no logró reaccionar y el castigo fue inmediato.

Al 30´, Fermín López apareció solo dentro del área para firmar el 2-0, y apenas cuatro minutos después, un error defensivo permitió que Roony Bardghji se luciera con una gran acción individual para el 3-0. La noche se tornó una pesadilla para los rojiblancos cuando, al 38´, Raphinha sacó un disparo al ángulo que pegó en el poste antes de cruzar la línea para el 4-0. Antes del descanso, el Athletic incluso estrelló un balón en el poste, reflejo de una fortuna que tampoco estuvo de su lado.

El segundo tiempo mantuvo la misma tónica. Apenas al 52´, Raphinha completó su doblete y decretó la manita, confirmando una de las goleadas más contundentes del torneo. Con el partido resuelto, Hansi Flick aprovechó para mover el banquillo y dar descanso a piezas clave.

Jugadores como Pedri, Frenkie de Jong, Raphinha y Alejandro Balde dejaron su lugar, mientras que Marcus Rashford, Dani Olmo y Lamine Yamal ingresaron para mantener el ritmo y controlar el cierre del encuentro. El Athletic intentó maquillar el resultado, pero se topó con un sólido Joan García, que respondió cada vez que fue exigido.

El 5-0 final confirma el gran momento del Barcelona, que no solo mostró pegada, sino también orden táctico y profundidad de plantilla. Ahora, los culés esperan rival para disputar la final de la Supercopa de España 2026, con la confianza de haber enviado un mensaje claro: este Barça va en serio por el título.