Oriente Élite vence al Deportivo Guerrero en un duelo cerrado

El Deportivo Chinameca dio una verdadera exhibición ofensiva al golear por 9-4 al Deportivo Praderas, en duelo que protagonizaron dentro de la jornada 13 por la categoría Primera Fuerza de la Liga Municipal de Fútbol.

La figura indiscutible del partido fue Daniel Ruiz, quien firmó una actuación sobresaliente al despacharse con siete goles, convirtiéndose en el motor del triunfo. Héctor Valdez contribuyó con un tanto al minuto 19 y Samuel Estrada se unió a la causa con un tanto al 34’, para reforzar la cuenta.

Por el lado de Praderas, Carlos González destacó por su contundencia al firmar un triplete, mientras que Ángel Moreno fue el encargado de abrir el marcador al minuto 8.

APURADA VICTORIA DE ORIENTE

La escuadra de Oriente Élite se agenció 3 valiosos puntos tras imponerse por la mínima diferencia de 3-2 sobre el Deportivo Guerrero en un compromiso muy cerrado.

El conjunto oriental se encarriló al triunfo gracias al doblete de Ángel Guerrero, quien abrió el marcador al minuto 8 y amplió la ventaja al 30’. Para la segunda mitad, Pablo Maciel apareció al ‘49 para colocar el tercer tanto que a la postre resultó definitivo. Por el Deportivo Guerrero, Dharius Valdez se hizo presente al 23’ y Giovani Galindo marcó al 45’, pero no les alcanzó para evitar la derrota.