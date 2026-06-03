Olimpo logra remontada y vence a Fénix en voleibol: Liga Rangelitos

El equipo de Olimpo sacó la casta en el momento decisivo, sacó a relucir su mejor nivel de juego y firmó una espectacular remontada sobre Fénix, en uno de los encuentros más intensos y disputados que dejó la jornada 9 de la Liga de Voleibol Rangelitos.

Sobre la cancha del Gimnasio Municipal 'Milo' Martínez, ambas escuadras protagonizaron un duelo de poder a poder desde el silbatazo inicial. El primer set se peleó punto a punto, con intercambios intensos sobre la red y defensivas que mantuvieron el suspenso hasta el cierre, donde Fénix logró inclinar la balanza por ajustado marcador de 25-23.

Lejos de bajar los brazos, Olimpo regresó a la cancha con otra actitud. Los olímpicos apretaron y comenzaron a imponer condiciones, hasta llevarse el segundo episodio por amplio parcial de 25-12 y forzar el desempate.

Con el envión anímico de su lado, Olimpo mantuvo el control en el set definitivo. La escuadra olímpica mostró mayor contundencia en los momentos clave y terminó sellando la remontada con cartones de 15-8, desatando la celebración tras concretar una sensacional victoria de tres sets.

En otros resultados de la jornada, Los Judas exhibieron un voleibol sólido y efectivo para doblegar en dos sets a Truenos con parciales de 25-22 y 25-17, mientras que Raptors continuó sumando triunfos al imponerse con autoridad sobre Bulls, con cartones de 25-18 y 25-22.