Las Javis vencen 18-6 a las Osas de la UANE en Coahuila

Cynthia Montoya se encendió con el bate al conectar de 4-3, Emily Córdova y Alexa Briones la secundaron con efectividad de 4-2, y juntas comandaron la explosiva ofensiva con la que Las Javis vapulearon 18-6 a las Osas de la UANE en duelo de eliminación directa correspondiente a la categoría "C" de la Liga Municipal de Softbol Femenil.

La novena celeste salió con la pólvora encendida desde el primer lanzamiento y armó un racimo de 6 carreras en la apertura de la primera entrada para tomar el control del marcador. Lejos de bajar las revoluciones, Las Javis volvieron a hacer estallar los bates en el tercer episodio con otro rally de 6 anotaciones, impulsado por cuadrangulares de Elena Peña y Dayana Vázquez, para ampliar la ventaja a un contundente 12-0.

Las universitarias buscaron reaccionar en el cierre de la tercera tanda y rompieron el cero con un ataque de 3 carreras fabricado por Arely Regino, Ariana Barrón y Dana Sánchez. Sin embargo, la ofensiva rival siguió haciendo estragos y en la cuarta entrada descargó un poderoso rally de 5 rayitas que prácticamente dejó sentenciado el encuentro.

Las Osas maquillaron la pizarra en el fondo del cuarto capítulo con un ataque de 3 anotaciones a cargo de Maricela Alonso, Jenifer González y Daniela Hernández, pero la diferencia ya era demasiado amplia. Para ponerle el candado definitivo al triunfo, Dayana Vázquez cruzó el plato en la quinta entrada y selló el categórico 18-6.

En el círculo de los disparos, Jaqueline Montelongo se apuntó la victoria tras recorrer la ruta completa; del otro lado, Dulce Vega cargó con el descalabro. Con este contundente golpe de autoridad, Las Javis mantienen viva su candidatura al título y ahora esperan conocer a su próximo rival en la siguiente ronda de la campaña.