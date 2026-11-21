Los Minnesota Vikings pusieron en marcha una preparación poco convencional para enfrentar a los San Francisco 49ers en la Ciudad de México. Ante las exigencias físicas que representa jugar a más de 2 mil 200 metros sobre el nivel del mar, la franquicia decidió adaptar sus propias instalaciones en lugar de trasladarse a una zona de mayor altitud durante la semana previa al encuentro.

Los Vikings entrenan en condiciones de altitud para el partido en México.

Como parte de esta estrategia, hace aproximadamente cinco semanas el equipo habilitó una sala especial en el segundo piso de su centro de entrenamiento en Eagan, Minnesota. En este espacio, los jugadores realizan ejercicios cardiovasculares bajo condiciones que reproducen altitudes de hasta 12 mil pies, equivalentes a unos 3 mil 650 metros sobre el nivel del mar.

De acuerdo con Tyler Williams, vicepresidente de salud y rendimiento de los jugadores, el objetivo es acostumbrar al organismo a las exigencias respiratorias que enfrentarán en el Estadio Azteca, donde se disputará el encuentro. Para el cierre de la semana, los integrantes del equipo habrán acumulado alrededor de 450 sesiones de entrenamiento en estas condiciones.

La preparación también contempla otras medidas, como facilitar el consumo de jugo de remolacha, debido a su contenido de nitratos, y suplementos de bicarbonato de sodio, que buscan ayudar a disminuir la acidez muscular. Asimismo, los jugadores han recibido indicaciones para utilizar la sauna de las instalaciones entre dos y tres veces por semana.

La estrategia de Minnesota incluye jugo de remolacha y sesiones en sauna.

Aunque estas acciones buscan favorecer el rendimiento físico, la adaptación completa requiere más tiempo. La doctora Laura Lewis, directora científica de la Agencia Antidopaje de Estados Unidos, explicó que el periodo recomendado para aclimatarse a condiciones de altitud extrema es de aproximadamente dos semanas, por lo que ninguno de los dos equipos llegará completamente adaptado.

El estadio donde se jugará el partido se encuentra a 7 mil 352 pies, cerca de 2 mil 240 metros sobre el nivel del mar. Esta elevación supera considerablemente la de Denver, que alcanza los 5 mil 280 pies y es la ciudad con mayor altitud entre las sedes de la NFL.

A diferencia de Minnesota, los 49ers optaron por trasladarse a Colorado Springs para realizar sus entrenamientos en las instalaciones de la Academia de la Fuerza Aérea. Los Vikings, por su parte, evaluaron distintas alternativas, pero terminaron privilegiando la comodidad y las rutinas habituales de sus jugadores.

La decisión también estuvo relacionada con las experiencias del equipo en sus compromisos internacionales anteriores. Durante la temporada pasada, los jugadores pasaron una semana en Inglaterra, donde tuvieron que alejarse de sus espacios habituales de descanso, recuperación y atención física. Por ello, Williams consideró que trasladarse nuevamente antes del partido podría incrementar el desgaste provocado por los viajes.

El cuerpo técnico planea rotaciones para manejar el esfuerzo en el campo.

En cuanto a las condiciones que enfrentarán durante el encuentro, Lewis explicó que la menor disponibilidad de oxígeno en lugares elevados obliga al organismo a incrementar la frecuencia respiratoria. Esto puede provocar una mayor pérdida de líquidos, por lo que la hidratación y los periodos de recuperación tendrán especial importancia.

Ante este panorama, el coordinador defensivo Brian Flores señaló que el cuerpo técnico contempla realizar rotaciones más frecuentes para evitar que los jugadores permanezcan demasiado tiempo en el campo sin descanso. La intención es distribuir mejor los esfuerzos y reducir el impacto físico de las condiciones ambientales.

La NFL también tendrá disponibles tanques de oxígeno puro en las inmediaciones del terreno de juego para los futbolistas que los necesiten. Sin embargo, Lewis consideró que el jugo de remolacha podría tener un efecto limitado, pues las cantidades necesarias para conseguir resultados importantes serían poco prácticas.

Los Vikings viajarán el sábado a la capital mexicana y regresarán después del partido. Para el entrenador Kevin O'Connell, el encuentro representa una experiencia internacional que, pese a las particularidades de la altitud, conservará condiciones habituales en cuanto al horario, ya que se disputará bajo el huso horario central.

La sala de altitud se convirtió así en el elemento principal de la estrategia de Minnesota. Más allá de conseguir una adaptación física, Williams explicó que las sesiones también buscan que los jugadores aprendan a controlar su respiración y administrar mejor su energía conforme se familiarizan con el esfuerzo que implica entrenar a grandes alturas.

Aunque el trabajo previo puede ayudar a disminuir las dificultades, los propios integrantes del equipo reconocen que tendrán que afrontar las condiciones directamente en el terreno de juego. El receptor Justin Jefferson admitió que las exigencias se sienten desde que ingresan a la sala de entrenamiento, mientras que el linebacker Eric Wilson resumió el desafío como una cuestión de resistencia y esfuerzo durante el partido.