En la Eliminatoria Estatal de Béisbol U-15 del programa FEMEBE, la Selección "B" de la Liga Furiazul se presentó con una clara victoria por pizarra de 11 carreras contra 6 sobre Mineros de Nueva Rosita, en encuentro disputado ayer en el diamante del Parque Ferrocarrilero.

Neil García pasó por la caja de bateo con efectividad de 4-3 y Yosdan Guerrero se fue de 2-1 con un triple, para comandar la ofensiva de la novena monclovense en el debut dentro de la justa; por su parte, Carlos González tuvo una apertura de cinco innings para anotarse el acierto.

Por la escuadra minera, la derrota fue para Alberto Picón, quien lanzó por espacio de cuatro entradas y permitió cuatro rayitas, contando con el relevo de dos compañeros. A su vez, Alan Franco fue el mejor toletero al pegar de 3-3, incluyendo un vuelacercas.

Tras seis entradas completas, el equipo de Furia Azul "B" tenía una cómoda ventaja de 6-2, mientras que en el séptimo rollo amplió la diferencia con un explosivo rally de cinco carreras, incluyendo dos producidas por Neil García. Posteriormente, el equipo neorrositense respondió en el fondo de la séptima con una producción de cuatro rayitas, las cuales apenas alcanzaron para el descuento.

En otro duelo de la Eliminatoria U-15, el representativo de Furiazul "A" se presentó con una contundente victoria por pizarra de 10 carreras a 2 sobre la Academia Saraperos, en cotejo que sostuvieron en la Unidad Deportiva Armando "El Güero" Pruneda, de Frontera.

Alan Salas tiró dos tercios como relevista para anotarse el acierto, respaldado al ataque por Axel Alejo, quien conectó de 3-3, y Roberto Salas con marca de 3-2.