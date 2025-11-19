Saltillo blanquea a Laguna: destacada actuación en béisbol 60 años

En la tercera jornada por el Grupo 'A' del Torneo Nacional de Béisbol de 60 años y más, el equipo de Guanajuato sumó una valiosa victoria al vencer a la novena de Nuevo León por pizarra de 7 carreras a 4, en encuentro que libraron ayer en el diamante del Parque Infantil.

El conjunto guanajuatense tomó una determinante ventaja tempranera, luego de que Ignacio Araiza, Juan Carlos Jaimes, Julio Ayala y Vicente Ledezma elaboraron un rally de 4 carreras en el primer capítulo. Posteriormente, Domingo Banda remolcó a Eleazar Rivera para poner los cartones 5-0 en el tercer episodio, mientras que Marcos Soto y Juan Carlos Jaimes agregaron un par de rayitas en la cuarta tanda para remachar la victoria.

Por su parte, el equipo neoleonés tuvo una tardía reacción que solo le sirvió para recortar la diferencia en los cartones finales. En la parte alta del sexto rollo aparecieron Francisco Camargo, Juan Pérez, Rodolfo Martínez y Javier Sustaita con un rally de 4 carreras que le dio algo de decoro al score.

El pitcher Pedro Armenta tuvo una efectiva labor durante 7 innings para acreditarse el éxito, a la vez que Felipe Morales se llevó la derrota.

SALTILLO BLANQUEA A LAGUNA

Con hermética serpentina de Francisco Celestino, la selección de Saltillo se impuso ante Laguna por pizarra de 4-0, en otro encuentro del Grupo 'A'. Después de 5 entradas completas con la pizarra intacta, el combinado saltillense se adelantó con una anotación de Humberto Sánchez, mientras que en la apertura del sexto rollo fue consumada la victoria con triple producción a cargo de Ramón Hernández, Arturo Bernal y Joel Gaytán. En la lomita de las responsabilidades, Celestino completó 7 entradas sin permitir carrera y solo aceptó 3 hits, para agenciarse la victoria ante Juan Manuel Esquivel.