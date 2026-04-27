Rómulo Zwarg destaca a Tigres en semifinal contra Nashville SC

MONTERREY, NL 27-Apr-2026.

Tigres se alista para enfrentar al Nashville SC en la Semifinal de ida de la Copa de Campeones de la CONCACAF y para Rómulo Zwarg, el que los felinos cuenten en la cancha con elementos como Juan Brunetta y Ángel Correa, marca una gran diferencia a favor de los auriazules.

Sin embargo, el brasileño reconoce que ellos no pueden cargar con el peso de todo el equipo, por lo que el resto de los jugadores deben apoyarlos partido a partido, para buscar los resultados positivos.

"Sabemos que los dos (Correa y Brunetta) son excelentes jugadores, jugadores de una calidad extrema. Pienso que cuando ellos están en la cancha en los juegos, se genera distinto porque son jugadores que piensan 'fuera de la caja', yo acostumbro a decir así. Cuando ellos están en un día bueno, hacen mucha la diferencia en la cancha, por eso que tenemos que estar ahí para apoyarlos, para defender, no solo por ellos, para todo el equipo".

Acerca del juego de ida que enfrentarán ante Nashville, Rómulo señaló que los jugadores confían plenamente en los planteamientos que prepara Guido Pizarro, además de recordar que es una serie de 180 minutos, por lo que deben ser inteligentes y pacientes.

"En todos los partidos siempre tienen un planeamiento muy bien explicado a todos los jugadores. Guido explica bien dónde atacar, dónde defender y todos los jugadores entienden lo que él quiere decir con eso.

"Sabemos que marcar un gol como visitante es muy importante, pero más que eso, lo más importante también pienso que es saber defender acá porque tenemos la conciencia que es un buen equipo y no nos desesperamos porque son dos partidos, hay que jugar con inteligencia. Y también sabemos que en nuestra casa, en nuestro estadio, con nuestra afición, somos muy fuertes", finalizó.