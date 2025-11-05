Guillermo Ochoa enfrenta desafíos en el fútbol de Chipre

La aventura del portero mexicano Guillermo Ochoa en el fútbol de Chipre no ha sido sencilla. Su equipo, el AEL Limassol FC, ha tenido partidos complejos donde la figura del arquero mexicano ha quedado a deber, reflejado en cuatro derrotas en siete partidos, un arranque irregular que ha puesto a prueba su adaptación al nuevo entorno europeo.

Memo Ochoa recurrió al fútbol de Chipre para mantenerse activo y ser considerado por el director técnico Javier Aguirre para la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026. Sin embargo, la realidad ha sido diferente. Apenas en la novena jornada, el AEL cayó 1-0 ante Pafos FC, segundo de la tabla.

Recientemente, el que fuera portero del América, declaró a Cablenet Sports que su reto en Chipre ha sido más alto de lo esperado:

"No es una liga fácil, es muy difícil, con muchos jugadores de gran individualidad y mucha intensidad en los partidos. Así que es una gran sorpresa", indicó el mexicano.

Sobre la reciente derrota, Ochoa agregó:

"Sabemos que jugar aquí no es fácil. El equipo está en un gran momento y tiene una plantilla más amplia que la nuestra. Pero creo que en los primeros minutos cometimos el error. Después de eso, tomamos el control del partido y en el segundo tiempo es una lástima, porque el equipo jugó muy bien y creo que merecíamos más".

El enfrentamiento ante Pafos tuvo un toque nostálgico para el mexicano, al reencontrarse con David Luiz, su viejo conocido del Mundial Brasil 2014.

"Es increíble encontrar a un viejo amigo aquí después de tantos años... Creo que eso demuestra que la edad es solo un número", expresó Ochoa.

Actualmente, AEL Limassol ocupa el octavo lugar con 10 puntos, igualado con Olympiakos Nicosia. El próximo duelo será el 7 de noviembre ante Enosis Neon Paralimni.