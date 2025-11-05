Luis Ángel Castillo brilló en la competencia nacional

Las aspiraciones de la Selección Varonil de Coahuila en la fase Nacional de la Copa Telmex-Telcel terminaron en la ronda de cuartos de final. Ayer, el representativo estatal recibió una goleada de 1-4 ante Nayarit, la cual sentenció su eliminación de la justa.

La escuadra coahuilense, conformada por jugadores y cuerpo técnico de Compadres FC que milita en la Liga Intermunicipal de Fútbol de Frontera, tuvo una destacada actuación en la fase de grupos de la competencia con sede en la ciudad de León, Guanajuato.

Tras debutar con un empate a 2 goles frente a la Selección de San Luis Potosí, Coahuila ligó triunfos de 8-2 ante Ciudad de México y 7-0 sobre Hidalgo, con lo cual avanzó a la segunda ronda de la justa nacional como un sólido contendiente al título.

Sin embargo, en la fase de cuartos de final, los coahuilenses se toparon con un conjunto nayarita muy superior, el cual logró avanzar con una holgada victoria de 4-1.

Lo destacable para Coahuila fue la actuación de Luis Ángel Castillo, quien firmó 8 anotaciones y se colocó entre los máximos artilleros del certamen. Además, la ofensiva coahuilense terminó como una de las más efectivas, al registrar 18 goles en 4 partidos.