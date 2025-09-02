Guillermo Ochoa se Queda sin Equipo Tras Fichaje Fallido

Guillermo Ochoa queda sin equipo tras caer fichaje con el Burgos FC en último minuto

BURGOS, España — El portero mexicano Guillermo "Memo" Ochoa, de 40 años, se quedó sin equipo tras frustrarse su fichaje con el Burgos CF, club de la Segunda División española, en el cierre del mercado de transferencias. Si bien todo parecía listo, incluyendo su viaje al país y los exámenes médicos, el acuerdo se desvaneció en el último momento.

Según versiones cercanas al guardameta, el cambio inesperado en ciertas condiciones del contrato provocó que Ochoa decidiera no firmar. En contraste, desde el club se sostiene que no hubo modificaciones formales y que fue el propio jugador quien se retiró sin más explicaciones.

La situación se tornó aún más confusa en medios internacionales, donde se reportó que Ochoa salió de la reunión para tomar un café... y nunca regresó. Mientras tanto, el Burgos anunció la contratación del portero catalán Jesús Ruiz, proveniente del Racing de Ferrol, a solo horas del cierre del mercado.

Como resultado, Guillermo Ochoa sigue como agente libre, con su futuro inmediato incierto. Esta circunstancia podría poner en riesgo su convocatoria para el Mundial de 2026, considerando que el técnico Javier Aguirre prioriza a jugadores que se encuentren activos en sus clubes.

Las alternativas están ahora cada vez más limitadas. El cierre del mercado en Europa deja pocas ventanas disponibles. Aún existen posibilidades en ligas como la rusa (hasta el 11 de septiembre), la belga (hasta el 8), así como en Portugal, Turquía, Grecia o Polonia. Otra opción sería regresar al fútbol nacional o la MLS, donde aún puede mantener visibilidad frente al cuerpo técnico tricolor.