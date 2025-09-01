Práctica de bateo lleva a Piratas a victoria abrumadora

El equipo de Piratas tuvo una práctica de bateo en el diamante del Parque Xochipilli 1 y en 4 entradas labró una victoria por pizarra de 15-1 sobre Gigantes, en duelo correspondiente a la categoría Moyote.

Los filibusteros se adelantaron en la primera entrada con un par de anotaciones producidas por Jorge Salazar, y posteriormente reforzaron la ventaja con un rally de 7 carreras elaborado en la tercera entrada.

El explosivo ataque de los Piratas no cesó, y en la cuarta entrada aparecieron Carlos Espinoza, Dilan Acevedo, Cristian Vázquez, Abraham Perales, Erick Vázquez y José Garza, con una producción de 6 rayitas que le puso el cerrojo al triunfo.

Por su parte, los colosos alcanzaron a evitar la blanqueada en el cierre del tercer episodio, cuando Enrique Pérez recibió base por bolas, con la casa llena, y Cristofer Alvizo llegó a la registradora "de caballito" para hacer la carrera del descuento.

En la lomita, Carlos Espinoza se apuntó el triunfo con el respaldo de una ofensiva comandada por Jorge Salazar, quien bateó de 3-2 con una tercia de producciones, mientras que Dilan Acevedo y Cristian Vázquez pegaron de 1-1.

A su vez, Yadier Sánchez registró la derrota en su cuenta personal tras 1.2 innings de labor en el centro del diamante, donde contó con 5 relevistas.