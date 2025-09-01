Deportivo Cali inicia con victoria en la Liga Especial

Con una fenomenal reacción en la parte complementaria, los Buitres le dieron la vuelta al partido y terminaron venciendo al Real Independencia por la mínima diferencia de 2-1, en la jornada inaugural de la Liga Intermunicipal de Fútbol de Frontera.

El conjunto independentista se puso al frente al minuto 20 del primer tiempo con una anotación de Héctor Morado, la cual le permitió irse al descanso con la ventaja. Ya en la parte complementaria, Carlos Ortiz apareció oportunamente al ´46 para emparejar los cartones, mientras que Giovani Ávila hizo lo propio al ´77 para definir el triunfo de Buitres.

TRIUNFAL DEBUT DEL CALI

El Deportivo Cali tuvo una presentación victoriosa en su debut dentro de la categoría Especial, luego de superar por 2-1 al conjunto de Aeropuerto en duelo de la primera fecha que se jugó en la cancha del Polonia.

El equipo caleño se encontró con goles de Arnoldo Pedroza y Pedro Mata para tomar la delantera en el marcador y dirigirse a su primer triunfo de la temporada, el cual consumaron con algunas complicaciones tras quedarse en inferioridad numérica por la expulsión de Francisco Rodríguez; a su vez, Alan Martínez dio la cara por el Aeropuerto con el gol del descuento.