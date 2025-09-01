Emilio García Hernández lidera podio en Copa Lalo de fisicoculturismo

Con una gran presentación en la tarima, los monclovenses Emilio García Hernández, Olaya Treviño y Elías Ferriño acapararon el podio en la décima edición de la Copa Lalo, evento realizado el pasado domingo en San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

El certamen, considerado uno de los más importantes en el Norte del país, fue organizado una vez más por el reconocido Mr México, Eduardo de la Cruz, y contó con el aval de la Federación Mexicana de Fisicoconstructivismo y Fitness, y la sanción por parte de jueces oficiales.

Con una imponente presencia en la línea de competencia, Emilio García Hernández conquistó el primer lugar en la categoría Veterano 50-59 años, superando a experimentados competidores de diferentes estados. Su triunfo no solo le otorgó trofeo y premiación económica, sino que también lo perfila como uno de los favoritos rumbo al Mr. México 2025, evento cumbre que se celebrará en octubre próximo.

Por su parte, Elías Ferriño volvió a demostrar que la pasión por el fisicoconstructivismo no tiene edad, al agenciarse el tercer lugar en la categoría Veteranos mayores de 60 años, a la vez que en la rama femenil, Olaya Treviño lució en gran forma y logró un meritorio quinto lugar en la categoría Bikini Principiante.

Más allá de los resultados obtenidos, la presencia de García, Treviño y Ferriño en la Copa Lalo fue parte de su preparación estratégica de cara al Mr. México 73, el evento nacional más importante del fisicoculturismo mexicano, que se llevará a cabo en octubre.

"La competencia sirvió como parámetro para afinar detalles técnicos, mejorar la presentación escénica y medir el nivel actual frente a los mejores del país", señaló Emilio García Hernández, quien al igual que Olaya Treviño y Elías Ferriño, ahora se perfilan al Mr. Parras que se celebrará el próximo fin de semana.