Claudia Sheinbaum y Clara Brugada ven la inauguración del Mundial 2026

La Presidenta usa la playera de la selección, mientras que la jefa de Gobierno de la CDMX usa un atuendo típico en colores verdes.

La presidenta Claudia Sheinbaum y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, se encuentran en la alcaldía Gustavo A. Madero viendo la inauguración del Mundial 2026, horas antes del encuentro que disputarán México vs Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México.

La presidenta Claudia Sheinbaum se viste con la camiseta de la selección mexicana durante el evento.

La presidenta Claudia Sheinbaum se mostró entusiasta al usar la camiseta de la selección, destacando su apoyo al equipo nacional en este importante evento deportivo.

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX, opta por un atuendo tradicional en colores verdes.

Por su parte, Clara Brugada eligió un atuendo típico que representa los colores de la bandera mexicana, mostrando su orgullo nacional en la inauguración del Mundial.

El evento se lleva a cabo horas antes del partido entre México y Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México.

La inauguración del Mundial 2026 se celebra en un ambiente festivo, con la expectativa de los aficionados que esperan el emocionante partido entre México y Sudáfrica.