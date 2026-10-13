Ciclistas se preparan para el Giro Gutiérrez 2026 en la Región Carbonífera

Con una bolsa de 200 mil pesos en premiación y un recorrido por cuatro municipios de la Región Carbonífera, este fin de semana se llevará a cabo la edición 2026 del Giro Gutiérrez.

Gutiérrez Cycling Team, en coordinación con Súper Gutiérrez, S.A. de C.V. y los municipios de San Juan de Sabinas, Sabinas, Progreso y Múzquiz, Coahuila, convocan a ciclistas locales y foráneos a la carrera que se desarrollará en las categorías Elite Varonil y Elite Femenil, Master "A", "B", "C", Novatos Varonil y Femenil Principiantes. Las inscripciones deberán realizarse a través del sitio www.girogutierrez.com, con un cupo limitado a 300 participantes.

El evento tendrá una primera salida en punto de las 7:30 a. m. en las instalaciones de Súper Gutiérrez Clínica, de Nueva Rosita, para la ruta de 100 kilómetros; una hora después, se dará el segundo banderazo de arranque para la ruta de 140 kilómetros, correspondiente a las categorías Elite Varonil y Femenil, así como Master "A".

Previo al gran evento, este sábado se llevará a cabo la entrega de kits de corredores en un horario de 12:00 del mediodía a 7:00 de la noche, en el Hotel Rosa de Oro de Nueva Rosita, mientras que a las 6:30 de la tarde está programada la presentación de los equipos participantes, incluyendo algunos de gran reconocimiento a nivel nacional.