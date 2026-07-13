Yassine Bounou destaca en el Mundial de 2026 al atajar penal

Bono iguala récord histórico de penales atajados en Copas del Mundo

Yassine Bounou, conocido en el fútbol internacional como Bono, volvió a ser protagonista en una Copa del Mundo. Aunque Marruecos quedó eliminado en los Cuartos de Final del Mundial de 2026 ante Francia, el guardameta firmó una actuación que le permitió inscribir su nombre entre los especialistas más efectivos en penales de la historia del torneo.

El momento llegó durante el encuentro frente a los franceses, cuando el arquero marroquí detuvo un cobro de Kylian Mbappé desde los once pasos. Con esa intervención alcanzó cuatro penales atajados en Copas del Mundo, considerando tanto el tiempo regular como las tandas de desempate, una cifra que lo coloca junto a algunos de los porteros más destacados que han pasado por la competición.

Con esa marca, Bono igualó el récord histórico que comparten figuras como Iker Casillas, Sergio Goycochea, Harald Schumacher, Dominik Livakovic y Danijel Subašic, todos reconocidos por su capacidad para responder en los momentos de máxima presión.

Las estadísticas reflejan el impacto del arquero marroquí. A lo largo de sus participaciones mundialistas ha enfrentado nueve penales y únicamente dos terminaron en gol. Los otros siete no encontraron la red: cuatro fueron detenidos por el propio Bono y tres más terminaron desviados por los ejecutantes, quienes enviaron sus disparos al poste o fuera del arco.