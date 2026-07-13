Controversia en Francia: Hebe Casado Mendoza y su comentario sobre Mbappé

Francia declara persona non grata a vicegobernadora argentina por comentario sobre Mbappé y la selección de fútbol.

La Embajada de Francia en Argentina declaró persona non grata en sus instalaciones y en el marco de la cooperación bilateral a Hebe Casado, vicegobernadora de la provincia de Mendoza, después de que publicara un mensaje en la red social X en el que calificó a la selección francesa de fútbol como 'el equipo africano flojo de modales' tras un partido del Mundial de 2026.

La medida fue confirmada por el embajador de Francia en Argentina, Romain Nadal, quien consideró que las declaraciones de la funcionaria tienen un carácter racista y son incompatibles con la relación de cooperación entre ambos países.

Acciones de la autoridad

La controversia comenzó luego del encuentro entre Francia y Paraguay correspondiente a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, disputado el pasado 9 de julio, en el que la selección francesa obtuvo la victoria por 1-0. Tras el resultado, Hebe Casado publicó un mensaje en su cuenta de X en el que escribió:

'Muy bien Paraguay. El equipo africano flojo de modales. No lo aguanto a Mbappé'.

La publicación generó numerosas reacciones en redes sociales y abrió un debate sobre el contenido del mensaje y su alcance, al tratarse de una representante electa de una provincia argentina.