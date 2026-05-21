Halcones del CEUC y Tuzos de Palaú se enfrentan en doble cartelera dominical

Este domingo, los Halcones del CEUC visitarán el Parque Mimosa de Palaú para protagonizar doble cartelera frente a los Tuzos, quienes ya contarán con el refuerzo estelar del ex acerero Francisco Peguero.

En duelo correspondiente a la quinta serie del calendario regular de la Liga de Béisbol del Norte de Coahuila, la novena universitaria saldrá como cuarto del standing con marca de 5 juegos ganados y 3 perdidos, mientras que los Tuzos están ubicados en el octavo y penúltimo lugar con 2-6, y buscarán repuntar con la llegada del "Peggy Time".

Por otro lado, el Parque Daniel Gutiérrez será escenario de la serie más llamativa de la jornada. En dicha confrontación, los Barreteros de Barroterán y Bravos de San Dieguito pondrán en juego el liderato. Ambas novenas tienen 6 juegos ganados y 2 perdidos, con promedio de .750, emparejados en lo alto del standing.

A su vez, los Indios de Múzquiz visitarán el Parque Santiago V. González para medirse ante Agricultores de Morelos, que ocupan la tercera posición de la competencia con récord de 5-3, mientras que los Irritilas de San Pedro recibirán en la Unidad Deportiva Rubén Avila al conjunto de los Bravos de Sabinas, en intensa cartelera dominical que iniciará a las 10:30 de la mañana en todos los frentes.