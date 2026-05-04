Pumas presentará denuncia por presunta alineación indebida del Club América

El Club Universidad presentará este lunes un recurso formal ante la Comisión Disciplinaria de la Liga MX por una supuesta alineación indebida del América, derivada de una acción ocurrida en el partido de ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026, disputado en el Estadio Banorte.

De acuerdo con fuentes consultadas, la directiva y el cuerpo técnico de Pumas consideran que existió una irregularidad en el manejo de cambios durante el encuentro, el cual terminó con empate 3-3. La situación se originó al minuto 62, cuando el defensa Sebastián Cáceres recibió atención médica tras un choque con Álvaro Angulo, mientras el América preparaba modificaciones en su alineación.

¿Cómo ocurrió la supuesta alineación indebida?

En ese momento, el cuarto árbitro señaló inicialmente la salida de Miguel Vázquez para permitir el ingreso de Thiago Espinosa. Sin embargo, tras percatarse de la gravedad de la lesión de Cáceres, quien posteriormente fue trasladado a un hospital, se modificó la sustitución y el defensor uruguayo dejó el campo. Vázquez, quien aparentemente ya había abandonado el terreno de juego, regresó y disputó el resto del partido.

El conjunto universitario sostiene que existen evidencias en video donde se observa que Vázquez salió completamente del campo antes de reingresar, lo que, según su interpretación del reglamento, podría constituir una alineación indebida. Estas pruebas serán presentadas ante las autoridades correspondientes.

Detalles confirmados por el árbitro

Por su parte, en la cédula arbitral elaborada por el árbitro Luis Enrique Santander se registró únicamente la sustitución de Thiago Espinosa por Sebastián Cáceres, lo que respalda la postura del América, que niega cualquier irregularidad.

Fuentes del club azulcrema indicaron que la salida de Cáceres fue autorizada bajo el protocolo de conmoción cerebral y que, en todo caso, cualquier inconsistencia recaería en el equipo arbitral. Además, argumentan que al no existir registro oficial de la salida de Vázquez, no puede considerarse una infracción.

Reacciones y posibles consecuencias

El América también estaría preparado para presentar su propia evidencia en caso de que la Comisión Disciplinaria lo solicite, centrando su defensa en el informe arbitral oficial.

En caso de que la autoridad falle a favor de Pumas, el reglamento establece que el América sería eliminado de la fase final y recibiría una multa económica. No obstante, el club tendría la posibilidad de apelar ante la Comisión de Apelaciones de la Federación Mexicana de Futbol.

El reglamento de competencia señala que, incluso bajo el protocolo de conmoción, un jugador que haya abandonado el campo no puede regresar al partido, ya que esto podría derivar en una alineación indebida.