Julián Quiñones destaca en el Mundial 2026: Aston Villa lo busca

Julián Quiñones brilló en el Mundial 2026 con la Selección Mexicana y llamó la atención de diversos equipos de las mejores ligas del mundo, destacando al Aston Villa de la Premier League, conjunto en el que no existen antecedentes de futbolistas mexicanos; jugaría en Champions League durante la temporada 2026/27, próxima a arrancar.

Con 4 goles en el Mundial 2026 que lo colocaron entre los máximos anotadores en la historia del conjunto Tricolor en Copas del Mundo, Julián Quiñones destacó desde la banda de la izquierda en el conjunto orquestado por Javier Aguirre, acaparando los reflectores de cara a una temporada que está por comenzar.

Si bien, antes del Mundial 2026 renovó su vínculo con Al-Qadisiyah para mantenerse en Arabia Saudita, su reciente año futbolístico le permitió ser el campeón goleador en el Medio Oriente y convertirse en uno de los máximos anotadores en el Mundial 2026 hasta después de los Octavos de Final, instancia en la que México fue eliminado.

Pese al esfuerzo económico que representaría su fichaje para cualquier equipo, Aston Villa no quitaría el dedo del renglón y buscaría hacerse de los servicios de ´La Pantera´, quien con el 33 en el dorsal (#16 con México) sería prioridad para reforzar al conjunto de Premier League de cara a una temporada que representará más que un reto para los Villanos.

Aston Villa se consagró campeón de la Europa League 2025/26 y consiguió su boleto a la Champions League 2026/27, teniendo en el flanco izquierdo a futbolistas de la talla de Emiliano Buendía (Argentina, 29 años) y Jadon Sancho (Inglaterra, 26 años), por lo que la titularidad no estaría garantizada para el mexicano de 29 años.

El miércoles 12 de agosto será fundamental para Aston Villa, día en el que los Villanos enfrentarán al PSG (vigente campeón de Champions League) en la Supercopa de Europa.

Durante el año futbolístico, Aston Villa estará disputando un total de 5 torneos oficiales: Premier League, Champions League, FA Cup, Carabao Cup y la Supercopa de Europa (1 partido).