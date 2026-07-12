Lobos vencen a Estancias y avanzan a semifinales en Monclova

Los Lobos sellaron su pase de entrada a la semifinal de la Liga de 60 años y más, tras vencer al XX de Estancias por pizarra de 7 carreras contra 3, en el tercero y decisivo de la serie de playoffs.

En duelo que se escenificó en el diamante del Parque Ferrocarrilero, la novena de Estancias tomó la iniciativa en el score con anotaciones de Ramón Valadez y Rusbelt Pérez en la parte alta del segundo capítulo. Después, la manada respondió de forma oportuna y en la tercera tanda le dio la vuelta a los cartones con triple producción elaborada por Leobardo Espinoza, Reginaldo Sánchez y Lorenzo Flores, mientras que Martín Arizpe se unió a la causa en la cuarta para poner los cartones 4-1.

Los Lobos no se conformaron y fueron por más en el quinto rollo, consiguiendo 2 timbres más por medio de Antonio del Bosque y Lorenzo Flores para ampliar la distancia, mientras que Leobardo Espinoza contribuyó con una anotación más en la parte baja de la sexta para remachar la ventaja.

El XX llegó con poca pólvora a la recta final del cotejo, y apenas le alcanzó para descontar con una anotación de Isidro Méndez en la parte alta del séptimo episodio. Armando Gallegos tiró por espacio de 7 entradas para anotarse el acierto que le abrió la puerta de la final a los Lobos, mientras que la derrota de la eliminación fue para Isidro Méndez.

Los Lobos sellaron su pase de entrada a la semifinal de la Liga de 60 años y más, tras vencer al XX de Estancias por pizarra de 7 carreras contra 3, en el tercero y decisivo de la serie de playoffs.