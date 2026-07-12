Rangers de Sabinas se coronan campeones de la Liga Furiazul: vencen a Acereros

El trofeo de campeón de la categoría 13-14 años de la Liga Furiazul lucirá en la vitrina de los Rangers de Sabinas, quienes coronaron ayer tras vencer a la novena de Acereros por pizarra de 4-2 en el diamante del Parque Xochipilli.

Una sólida serpentina de Carlos Flores y un ataque comandado por Franco Vélez impulsaron a los vigilantes al triunfo en el segundo juego de la serie final, la cual resolvieron por limpia.

Larry Guzmán timbró en la parte alta de la primera tanda para adelantar a los Rangers, pero la novena de acero respondió en el fondo del mismo episodio y le dio la vuelta a los cartones de forma momentánea con anotaciones de Axel Alejo y Mateo Moreno.

Sin embargo, Acereros ya no tuvo poder para hacerle más daño al conjunto de Sabinas. Por su parte, Franco Vélez timbró en el segundo capítulo para nivelar los cartones 2-2, y en la cuarta tanda reapareció para conectar un doblete que remolcó a Carlos Flores y Carlos Martínez, quienes terminaron por redondear la victoria que valió el título.

Flores se plantó con autoridad en la lomita y tiró 4.1 entradas de 2 carreras, 5 hits, 5 ponches y 2 bases por bola, para anotarse el acierto con sólido relevo de Carlos Martínez en 2.2 episodios. A su vez, Axel Alejo se llevó la derrota tras 6 innings con 4 carreras permitidas.

Por su parte, Vélez bateó doblete y un par de sencillos en 3 turnos para comandar la artillería de los Rangers, secundado por Debany Díaz quien bateó de 2-1 y Larry Guzmán de 3-1.