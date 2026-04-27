Héctor González Iñárritu deja el Club América

CIUDAD DE MÉXICO 27-Apr-2026.- Héctor González Iñárritu, presidente operativo del América, dejará el club el 30 de julio.

En los últimos días se multiplicaron las versiones de la partida del directivo ahora que General Atlantic, el nuevo inversor de las Águilas, operará en el equipo.

"Controladora Deportiva Águilas -la entidad que reúne al Club América y al Estadio Banorte- anuncia que Héctor González Iñárritu, luego de cuatro años como presidente operativo del Club América, dejará el cargo para realizar otras actividades profesionales. Con un esquema programado y planeado, su salida será a partir del próximo 30 de julio, a efecto de lograr una transición ordenada.

"Durante el periodo que estuvo el señor González Iñárritu, el Club América aumentó su proyección internacional, consolidándose como una de las organizaciones más influyentes del deporte en el continente. Asimismo, fue parte importante para consolidar la estabilidad administrativa del Club, logrando un incremento del 50 % en sus ingresos; y, el establecimiento de alianzas estratégicas con marcas como adidas y Caliente. También, fue parte del equipo que participó en la salida de AGUILAS CPO a la Bolsa Mexicana de Valores y de lograr el histórico tricampeonato del América", informó el equipo azulcrema.

El Director General de Controladora Deportiva Águilas, Ferran Reverter, opinó sobre la partida del actual presidente operativo.

"Las aportaciones de Héctor al Club América siempre han sido relevantes y decisivas. Estoy seguro que hablo por jugadores, cuerpo técnico y directiva al señalar que mucho le vamos a extrañar y deseamos suerte en sus futuros planes profesionales. El América es y seguirá siendo su casa", dijo.

Reverter fue director general del Barcelona. Ahora reporta directamente a Emilio Azcárraga Jean.