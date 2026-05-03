Sergio Pérez sufre calificación caótica en Miami: sale penúltimo

Sergio Pérez volvió a vivir una calificación caótica en esta parte inicial de la temporada de Fórmula 1, aunque reconoce que el rendimiento de su Cadillac también dio un paso atrás durante este sábado en Miami.

El mexicano, quien en esta ocasión goza de actualizaciones que el equipo estadounidense desarrolló para su auto para este fin de semana, saldrá en penúltima posición para la competencia de este domingo, luego de acabar en el lugar 16 durante la carrera corta.

Tras ser eliminado en la Q1, teniendo desventaja de más de dos segundos ante el último piloto que avanzó al segundo segmento, Pérez describió una serie de problemas que tuvo en sus salida a pista, además de que admite que los cambios en la puesta a punto que realizó no le favorecieron. "En alguno de esos cambios hemos dado un paso para atrás", detalló en la zona de medios.

La calificación también fue muy complicada. "Me equivoqué en mi segunda vuelta, apretando el botón que no era para la energía, entonces no tuve energía en mi segunda vuelta".

"Y en mi última vuelta tuve algo (una entrega extra de potencia) con el motor, que empezó a acelerar cuando yo estaba frenando en la curva 14, también perdí esa vuelta".

Pérez había mostrado optimismo de cara al resto del fin de semana tras la carrera Sprint, luego de mantener a raya por varias vueltas al Racing Bulls de Liam Lawson y al Williams de Alex Albon.

De cualquier modo, el tapatío considera que poder hacer esta serie de cambios es positivo, considerando la naturaleza de un circuito como el callejero de Miami y el hecho de que ya puede hacerlo bajo un programa en desarrollo como el de Cadillac.

Su coequipero Valtteri Bottas acabó cuatro décimas por delante suyo, en vigésimo sitio, por lo que espera que la lluvia que se anticipa que llegue para este domingo juegue en su beneficio.