Hijo de Fishman rompe el silencio tras la muerte de ´El Búho´: "Jamás quise dañarlo"

El fallecimiento del réferi Gerardo Germán Pineda, conocido en el mundo de la lucha libre como ´El Búho´, llevó al Hijo de Fishman a ofrecer su versión de lo ocurrido durante una función celebrada en Mineral de la Reforma, Hidalgo. En una conferencia de prensa, el gladiador expresó sus condolencias a la familia del oficial y aseguró que nunca tuvo la intención de lastimarlo.

Ante los medios de comunicación, el luchador estuvo acompañado por Édgar Sandoval, gerente general de la promotora El Patrón Espectáculos Lucha Libre, y por el abogado Jorge Alberto Magallán Ponce, quienes estuvieron presentes durante sus declaraciones relacionadas con el caso.

¿Qué declaró el Hijo de Fishman?

Al comenzar su intervención, el Hijo de Fishman manifestó su pesar por la muerte de Pineda y reconoció que el episodio representa una situación difícil para él. Asimismo, señaló que los riesgos forman parte de la actividad de quienes se dedican a la lucha libre profesional.

"La carga que llevo en este momento no es la mejor, pero es algo a los que todos nos exponemos, pero lo hecho, hecho está y aquí estoy dando la cara", expresó ante los representantes de los medios.

El gladiador también insistió en que sus acciones no estuvieron motivadas por el deseo de causar lesiones, ni al réferi fallecido ni a otros compañeros con los que ha compartido el cuadrilátero.

Hijo de Fishman niega haber aplicado un martinete

Uno de los temas abordados durante la conferencia fue el movimiento realizado sobre ´El Búho´, luego de que surgieran señalamientos que lo identificaban como un martinete. Frente a estas versiones, el luchador negó que se tratara de esa maniobra y explicó que el castigo aplicado corresponde a una variante que forma parte de su repertorio.

"Muchos dicen que fue un martinete, el martinete no es así", declaró. Posteriormente, identificó el movimiento como Blackfish Piledriver y sostuvo que, aunque se trata de una variante, no corresponde al castigo que le atribuyeron.

El Hijo de Fishman también reconoció que durante una función pueden intervenir distintos factores, como la adrenalina y las circunstancias que se presentan en el momento. Sin embargo, sus declaraciones constituyen su propia versión de lo sucedido.

Cuestiona la falta de servicios médicos durante la función

Además de referirse al movimiento que habría provocado las lesiones de Gerardo Germán Pineda, el luchador señaló deficiencias en la organización del evento, particularmente por la presunta ausencia de personal médico y ambulancias para atender la emergencia.

A su juicio, contar con los servicios necesarios para responder ante este tipo de situaciones debe ser parte de las condiciones de seguridad de cualquier espectáculo de lucha libre.

Por su parte, El Patrón Espectáculos Lucha Libre precisó que no estuvo a cargo de la organización de la función en Hidalgo. La promotora indicó que su participación en el caso se limitó a acompañar al luchador durante el proceso jurídico derivado de lo ocurrido.

Las declaraciones del Hijo de Fishman se producen en medio de la atención generada por la muerte del réferi, un caso que ha puesto sobre la mesa tanto las circunstancias del incidente como las condiciones de seguridad y atención médica durante los eventos de lucha libre.