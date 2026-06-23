¡Apareció el Bicho! Cristiano Ronaldo agranda su legado y logra una marca inédita contra Uzbekistán

Cristiano Ronaldo volvió a hacer historia en el futbol internacional. Durante el encuentro entre las selecciones de Portugal y Uzbekistán en la Copa Mundial de la FIFA 2026, el atacante portugués consiguió una anotación que le permitió alcanzar un récord sin precedentes.

Con 41 años de edad, el capitán lusitano se convirtió en el primer futbolista en marcar al menos un gol en seis ediciones distintas de la Copa del Mundo, una hazaña que comenzó en Alemania 2006 y que ahora se extiende hasta el torneo de 2026.

¿Cómo ocurrió el récord de Cristiano Ronaldo?

La anotación llegó apenas al minuto seis del partido, cuando Ronaldo aprovechó una asistencia de Joao Cancelo para definir frente al arco y vencer al guardameta uzbeko. Además de establecer la nueva marca, el portugués alcanzó nueve goles en la historia de los Mundiales.

La trayectoria goleadora de Cristiano Ronaldo en las Copas del Mundo inició en Alemania 2006 con un tanto ante Irán. Posteriormente volvió a hacerse presente en Sudáfrica 2010 durante la victoria de Portugal por 7-0 frente a Corea del Norte.

En Brasil 2014 anotó contra Ghana, mientras que en Rusia 2018 firmó su actuación más destacada con cuatro goles, incluidos tres frente a España y uno más ante Marruecos. En Qatar 2022 volvió a marcar contra Ghana y ahora sumó una nueva anotación en la edición de 2026.

Detalles de los goles de Cristiano Ronaldo en Copas del Mundo

Goles de Cristiano Ronaldo en Copas del Mundo:

Alemania 2006: 1 gol

Sudáfrica 2010: 1 gol

Brasil 2014: 1 gol

Rusia 2018: 4 goles

Qatar 2022: 1 gol

Mundial 2026: 1 gol