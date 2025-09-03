Aniversario 50 del Club Astros con reconocimiento a Mujeres Deportistas

Continuando con los festejos por su aniversario número 50, el Club Deportivo y Social Astros anunció la realización de un evento especial denominado Mujeres Deportistas, el cual busca rendir un merecido homenaje a todas aquellas mujeres que han dejado huella en las distintas disciplinas deportivas de Monclova y la región.

La ceremonia se llevará a cabo el próximo viernes 14 de noviembre, fecha en la que el Club Astros reunirá a atletas, entrenadoras, promotoras y personalidades femeninas que, a través de su esfuerzo, logros y trayectoria, han contribuido al desarrollo del deporte local.

"Dentro de los festejos por el aniversario del Club Astros, consideramos fundamental reconocer la importancia de la mujer en el deporte, y no podíamos dejar pasar este homenaje para ellas", expresó Javier Soto, fundador del club y coordinador del evento.

El reconocimiento será integral, tomando en cuenta tanto a mujeres que han brillado dentro de la cancha, como a aquellas que desde otros espacios han impulsado la práctica y promoción de diferentes disciplinas.

Para formar parte de este homenaje, las interesadas deberán comunicarse directamente con el coordinador Javier Soto Zamarrón, al número 866 143 49 71, quien proporcionará información detallada del evento. La convocatoria es limitada, ya que las designaciones serán directas, por lo que se recomienda realizar el registro a la brevedad.

El evento Mujeres Deportistas se suma a la cartelera de actividades programadas dentro del marco del 50 aniversario del Club Astros, organismo que ha sido referente deportivo y social en Monclova durante medio siglo.