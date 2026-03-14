Malagón envía mensaje de esperanza tras su operación: “Todo a su tiempo”

El portero de las Águilas del América y de la Selección Mexicana, Luis Ángel Malagón, compartió un mensaje de optimismo después de haber sido operado por la ruptura del tendón de Aquiles, una lesión que lo mantendrá fuera de actividad por un largo periodo.

La baja del guardameta representa un golpe importante tanto para su club como para el combinado nacional de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, ya que se estima que podría perderse gran parte de lo que resta del año mientras completa su proceso de recuperación.

Mensaje de optimismo tras la cirugía

Tras la intervención quirúrgica, el arquero publicó en sus redes sociales una fotografía desde la camilla del hospital, aún con ropa médica. En la imagen se le observa afectado por la situación, pero también tranquilo y enfocado en el proceso que tendrá por delante.

La publicación estuvo acompañada por la canción “Todo a su Tiempo” de Netón Vega, cuya frase “Cosas fallaron, pero eso no demostró que ahí quedamos” fue retomada por el propio jugador como un mensaje relacionado con el momento que atraviesa.

Impacto en el América y la Selección Mexicana

Luego de la cirugía, Malagón recibió el alta médica y continuará su rehabilitación fuera del hospital. Algunos reportes señalan que, debido a la zona de la lesión, su recuperación podría extenderse lo suficiente como para dejarlo fuera de actividad durante el resto de 2026, aunque la evolución del futbolista se evaluará con el paso de los meses.

Ante su ausencia en el América, el puesto de arquero titular quedará en manos de Rodolfo Cota, mientras que Fernando Tapia estará como opción en el banquillo tras su regreso para el torneo Clausura 2026.

En el panorama de la Selección Mexicana, los posibles nombres para ocupar la portería rumbo al Mundial han generado debate. Entre las opciones mencionadas aparecen Guillermo Ochoa, Luis Ángel Rangel, Carlos Acevedo y Andrés Gudiño.