Preocupante inicio de Gabriel Milito con Chivas: uno de los peores en una década

El arranque de Gabriel Milito al frente de Chivas en el Apertura 2025 está lejos de lo esperado. Con apenas tres puntos de doce posibles tras cuatro jornadas disputadas, el técnico argentino se ubica ya entre los entrenadores con peores inicios en los últimos diez años dentro del club tapatío.

Milito, quien llegó al Rebaño con una idea ofensiva clara y tras una extensa pretemporada de casi dos meses —en la que Chivas no perdió un solo amistoso—, no ha logrado plasmar en resultados lo trabajado. Su debut fue con derrota mínima ante León, seguido de una apretada victoria 4-3 contra Atlético de San Luis. Sin embargo, las alarmas se encendieron con los tropiezos consecutivos frente a Santos Laguna (1-0) y FC Juárez (1-2).

Actualmente, Chivas ocupa el lugar 16 en la tabla general, y aunque tiene un partido pendiente, la afición ya comienza a mostrar su inconformidad, cuestionando tanto los resultados como las decisiones del estratega en cuanto a alineaciones y funcionamiento del equipo.

Este mal inicio lo posiciona como el segundo peor arranque bajo la gestión de Amaury Vergara, que comenzó en 2020, y refleja una preocupante falta de estabilidad, similar a la etapa reciente con Óscar García, quien dirigió al equipo solo diez partidos.

En el plano internacional, Milito tampoco ha logrado buenos resultados. En la Leagues Cup, Chivas fue eliminado en la primera ronda tras perder con New York Red Bulls, empatar con Charlotte FC (partido que perdieron en penales) y vencer a FC Cincinnati.

El balance del técnico en sus primeros compromisos oficiales al frente del equipo es de una victoria y tres derrotas en Liga MX, con cinco goles a favor y siete en contra, números que empiezan a pesar sobre su gestión y elevan la presión de cara a las próximas jornadas.