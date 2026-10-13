Inter de Milán sorprendido por Brugge en Champions League

La jornada 2 de la Champions League en la temporada 2026-2027 ha dejado algunos resultados inesperados, dentro de los cuales resalta la derrota del Inter de Milán en un partidazo ante Brugge, además de un Bayern Múnich que no pudo sacar un buen resultado en Noruega.

Con tres ganadores de LaLiga, España es el país que más victorias aporta para los suyos en el regreso del torneo europeo más relevante a nivel de clubes, además de la primera victoria del Sabah en su regreso a esta competición después de muchos años.

Todo comenzó con el par de partidos del primer turno de la cartelera del martes, en donde el Sporting Club venció 0-2 como visitante al Lens en un duelo de franceses contra portugueses; al mismo tiempo, Sabah ganó por primera vez luego de ser goleado en su primer duelo por Manchester United, el resultado a favor de los de Azerbaiyán fue 2-0 sobre Slavia Praha.

En los duelos relevantes del segundo turno, Barcelona vino de atrás para terminar goleando a Galatasaray 1-4 en un duelo que volvió a mostrar un derroche de talento por parte de Lamine Yamal; Atlético de Madrid venció sin muchos problemas a Manchester United 2-0 con un Álex Baena en plan grande y dos anotadores distintos en el campo del Metropolitano.

Bayern Múnich se lleva uno de los resultados más sorpresivos del día, pues comenzó perdiendo 2-0 ante Viking en Noruega, le dio la vuelta 2-3 y terminó llevándose solamente el empate a tres goles en un partido que se le complicó demasiado. En cuanto al Inter, Club Brugge le sacó un resultado importante en casa al vencerlo 3-4 en un duelo lleno de goles y emociones. Arsenal, por su parte, no tuvo piedad con Lille y los goleó 3-0.

En cuanto a los demás resultados de la fecha, RB Leipzig venció por la mínima a PSV Eindhoven y Villarreal 3-1 le remontó a Napoli en La Cerámica.

De momento, Barcelona es el líder con seis puntos de seis, seguido por Sporting de Lisboa que suma exactamente lo mismo, Arsenal es el tercer y único equipo por ahora que no ha dejado ir ningún punto en dos partidos. Otro equipo con saldo positivo es el Bayern, que aunque perdió un par de puntos ante Viking, es cuarto lugar con cuatro unidades.

Sin haber jugado todavía, PSG es quinto, seguido del Como, que tampoco ha jugado; en séptimo se mantiene Manchester United y abajito se posiciona Stuttgart para completar los primeros ocho lugares, los cuales tendrían su lugar asegurado en la siguiente ronda sin necesidad de jugar play-offs.

De abajo para arriba, el último lugar es Bodø/Glimt sin haber jugado todavía su partido contra Borussia Dortmund, Slovan Bratislava también está en la parte más baja, pues es penúltimo, pero en cuanto a uno que ya jugó dos partidos y no ha sumado, ahí aparece Galatasaray enviado directamente por el Barça. Napoli y Slavia Praga son 30 y 31 también en malas posiciones luego de sus malos resultados.