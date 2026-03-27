Tiger Woods es arrestado por DUI tras accidente en Florida

Tiger Woods fue arrestado y acusado de conducir bajo los efectos de sustancias tóxicas (DUI) tras verse involucrado en un accidente automovilístico el viernes por la tarde. El incidente, que resultó en la volcadura de su vehículo, ocurrió poco después de las 14:00 horas locales en las inmediaciones de su residencia en el sur de Florida.

De acuerdo con el reporte de la Oficina del Sheriff del Condado de Martin, Woods conducía un Land Rover a exceso de velocidad e intentó rebasar a un camión con remolque en una carretera de dos carriles. Durante la maniobra, el golfista impactó el remolque, lo que provocó que su camioneta volcara y quedara apoyada sobre el costado del conductor.

Las autoridades informaron que Woods salió del vehículo por su cuenta y no presentó lesiones físicas. No obstante, los agentes en la escena indicaron que el golfista se encontraba en un estado letárgico y mostraba signos claros de estar bajo los efectos de alguna sustancia. Aunque una prueba de aliento realizada descartó la presencia de alcohol en su organismo, Woods fue acusado formalmente de DUI, daños a la propiedad y de negarse a someterse a una prueba de orina para detectar otras sustancias o medicamentos.

El presidente estadounidense, quien mantiene una relación cercana con el deportista, fue consultado sobre el incidente poco después de que trascendiera la noticia. "Me siento muy mal... Hubo un accidente y eso es todo lo que sé. Es un amigo muy cercano mío; es una persona increíble, un hombre increíble", declaró Trump respecto a la situación del ganador de 15 majors.

Este es el tercer incidente automovilístico de relevancia en la vida de Woods. En febrero de 2021, sufrió graves lesiones en las piernas tras un choque en Los Ángeles que casi le cuesta una amputación. Previamente, en 2017, fue hallado dormido al volante bajo los efectos de analgésicos, caso por el cual se declaró culpable de conducción temeraria.

Hasta el momento, los representantes de Woods en Excel Sports no han emitido una declaración oficial sobre el arresto. El veterano de 50 años ha tenido una participación limitada en el circuito profesional desde su último accidente, completando los 72 hoyos en solo cuatro de sus últimas 11 apariciones en torneos.