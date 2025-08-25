Julio César Chávez Jr. sigue en libertad condicional en Hermosillo tras vinculación con Cártel de Sinaloa

HERMOSILLO (ABCNoticias.mx / AP) — Julio César Chávez Jr., de 39 años, continúa su proceso legal en libertad condicional en Hermosillo, Sonora, tras ser vinculado a proceso por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, delincuencia organizada y tráfico de armas. Un juez ordenó mantener al excampeón fuera de prisión, aunque bajo estrictas medidas cautelares.

Su abogado, Rubén Fernando Benítez Álvarez, calificó las imputaciones como "especulaciones" y "leyendas urbanas", y sostuvo que la fiscalía carece de pruebas contundentes para justificar prisión preventiva.

Además, la defensa argumentó que la evidencia presentada hasta ahora —incluyendo una llamada en la que no se identifican participantes— es insuficiente para sostener las acusaciones.

El juez Enrique Hernández Miranda otorgó un plazo de tres meses adicionales para investigación complementaria, fijando una audiencia tentativa para el 24 de noviembre. Durante ese tiempo, Chávez Jr. permanecerá en México, deberá presentarse a sus audiencias y se le prohíbe salir del país.

Benítez también reveló que si su cliente fuera declarado culpable, enfrentaría una pena que oscila entre 4 y 8 años de prisión, según el código penal aplicable.

Este caso se suma a la controversia que rodea al púgil desde su arresto en Los Ángeles en julio, poco después de su combate contra el influencer Jake Paul. Fue deportado el 19 de agosto a México, donde existe una orden de aprehensión en su contra desde 2023, tras una investigación abierta en 2019.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó en su momento su expectativa de que Chávez Jr. enfrente un juicio y, de ser condenado, cumpla una eventual sentencia en suelo nacional.