Irak regresa al Mundial tras 40 años y elimina a Bolivia en un vibrante repechaje

La selección de Irak consiguió su clasificación a la Copa Mundial de la FIFA luego de imponerse 2-1 a Bolivia en el duelo de repechaje, disputado en Monterrey, marcando así su regreso al torneo por primera vez desde 1986.

El conjunto iraquí abrió el marcador temprano con anotación de Ali Al-Hamadi al minuto 10. Bolivia reaccionó y logró empatar el encuentro al 38 gracias a Moisés Paniagua, manteniendo vivas sus aspiraciones. Sin embargo, en la segunda mitad, Aymen Hussein marcó el gol definitivo al minuto 53, asegurando el triunfo para los llamados Leones de Mesopotamia.

Ambiente festivo en Monterrey

El ambiente en el Estadio de Monterrey estuvo marcado por la convivencia entre aficionados iraquíes y mexicanos, quienes llenaron las gradas con banderas y atuendos tradicionales como el shemagh. Seguidores locales también mostraron su apoyo al equipo asiático previo al encuentro.

Durante su estancia en la ciudad, tanto jugadores como aficionados de Irak convivieron con la población regiomontana e incluso, según relataron, aprovecharon para acercarse al idioma español y conocer la cultura local.

Bolivia se queda fuera del Mundial

Por su parte, Bolivia no logró concretar su regreso a una Copa del Mundo, luego de que su última participación fuera en Estados Unidos 1994. A pesar de la derrota, su afición se hizo presente y mantuvo el ánimo festivo en las tribunas.

Con este resultado, Irak ocupará un lugar en el Grupo I, donde enfrentará a Francia, Senegal y Noruega en la próxima justa mundialista.