Italia se despide del Mundial: Nikola Vasilj celebra el fracaso

El portero de Bosnia, Nikola Vasilj, debajo de los tres palos, miró a los italianos: Francesco Pio Esposito y Bryan Cristante. Ellos, a su vez, lo miraron parados detrás del manchón penal; en los ojos del arquero no había odio, ni siquiera desprecio o compasión: había una alegría salvaje, una felicidad desconocida al ver que ambos italianos fallaban desde la pena máxima para quedar fuera del Mundial.

Italia consumó un fracaso más, su tercera Copa del Mundo al hilo sin asistir. Atrás quedaron los tiempos de gloria, donde las cuatro estrellas que presume su camiseta brillaban con intensidad propia.

En una cancha brava, con la gente desquiciada, Italia mantenía la presión sobre Bosnia tratando de pelear contra su pasado, buscando dejarlo atrás. El equipo de Gennaro Gattuso mantenía la esperanza, se sabía superior, por lo menos en el nombre, y quería finiquitar solo el último trámite para hacer el viaje a América, donde pelearía por volver a tener una oportunidad de levantar la Copa Mundial.

En la cancha, el guion que los italianos habían escrito en su cabeza se seguía al pie de la letra. El arquero Nikola Vasilj cometió un error garrafal, decidió entregarles el balón en una salida casi programada, y los italianos no pudieron desaprovechar la situación.