Irán vs. la FIFA: el Mundial 2026 arranca con tensión política

A más de un año del silbatazo inicial del Mundial 2026, el balón ya está en juego... pero fuera de la cancha. La selección de Irán se ha convertido en el centro de una polémica que mezcla futbol, política internacional y decisiones firmes por parte de la FIFA.

¿Qué ha llevado a Irán a esta situación?

Irán logró su clasificación al Mundial con anticipación, pero su participación ha estado rodeada de incertidumbre. El problema no es deportivo, sino geopolítico: sus partidos de fase de grupos están programados en Estados Unidos, país con el que mantiene tensiones importantes.

Ante esto, la federación iraní buscó una alternativa: trasladar sus partidos a México, otro de los países sede del torneo. La idea parecía viable en términos logísticos, pero requería la aprobación del máximo organismo del futbol.

Respuesta de la FIFA

La FIFA fue clara y contundente: no habrá modificaciones en el calendario ni en las sedes. El organismo reiteró que todos los equipos deben respetar la planificación oficial del Mundial 2026. Esto significa que Irán tendrá que jugar en territorio estadounidense, tal como está previsto desde el anuncio del calendario en 2025.

Incluso ante las solicitudes y negociaciones planteadas por representantes iraníes, la postura no ha cambiado: el torneo seguirá su curso sin ajustes especiales.

¿Por qué Irán no quiere jugar en EE.UU.?

Detrás de esta decisión hay varios factores: problemas con visas y restricciones migratorias que complican el ingreso de ciudadanos iraníes, tensiones políticas entre ambos países y preocupaciones por la seguridad y logística del equipo. Aun así, Irán ha dejado claro que no pretende abandonar el Mundial. Su postura es peculiar: han hablado incluso de "boicotear a Estados Unidos", pero no al torneo como tal.

México entra en la conversación

México apareció como una opción neutral para albergar los partidos iraníes. De hecho, autoridades mexicanas no verían problema en recibirlos, siempre y cuando la FIFA lo autorizara. Sin embargo, con la negativa del organismo, esta posibilidad queda —por ahora— descartada.

¿Qué sigue para Irán en el Mundial 2026?

Por el momento, el escenario es claro: Irán sigue clasificado, sus partidos siguen programados en Estados Unidos y la FIFA no planea cambios. Pero la historia aún no termina. La situación podría evolucionar dependiendo de factores políticos, migratorios o de seguridad en los próximos meses.

Más que futbol, este caso demuestra que el Mundial 2026 no solo será histórico por su formato de tres países, sino también por los desafíos que enfrenta. Porque cuando el futbol se cruza con la política internacional, el partido más complicado... no siempre se juega en la cancha.