Isaac del Toro inicia su temporada en el UAE Tour 2026

El asfalto ardiente de los Emiratos Árabes Unidos no es solo el escenario de la única carrera WorldTour en Oriente Medio; para Isaac del Toro, es el kilómetro cero de una ambición que ya no conoce techos.

El joven ciclista de Ensenada, consolidado como la gran revelación del ciclismo global, inicia su temporada 2026 este lunes 16 de febrero en el UAE Tour, portando con orgullo el maillot de campeón nacional de México en las dos modalidades: ruta y contrarreloj.

A sus 21 años, Del Toro ya no es la promesa que sorprendió al pelotón en 2024. Su ascenso meteórico lo sitúa hoy entre los nombres más vigilados de la clasificación UCI al iniciar el año en el tercer puesto, y su debut en esta competencia doméstica para el UAE Team Emirates-XRG se percibe como una declaración de intenciones.

La escuadra emiratí, que ha hecho de este desierto su feudo particular con tres coronas previas, confía en el mexicano para liderar una ofensiva que combina la juventud de Isaac con la veteranía de Adam Yates, ganador de la edición 2020. "Es una carrera especial para mí. No solo por el debut, sino porque es la casa del equipo y aquí la responsabilidad se siente en cada pedalada", afirmó Del Toro tras reconocer las etapas clave. "He estudiado los ascensos, la logística del viento y los momentos críticos. El nivel será altísimo, pero estamos listos para correr de forma agresiva".

El trazado de siete etapas ofrece el ecosistema perfecto para que el mexicano exhiba su versatilidad. La segunda jornada, una contrarreloj individual de 12.2 kilómetros en la isla Al Hudayriyat, será la primera oportunidad para ver a Del Toro lucir los colores de México contra el crono. Sin embargo, el destino de la carrera se decidirá en las cumbres con el Jebel Mobrah y el mítico Jebel Hafeet, donde las rampas seleccionarán a los elegidos para el podio final el 22 de febrero.

Del Toro no estará solo en la trinchera. El UAE Team Emirates-XRG ha rodeado a su joya con un bloque de acero; los rodadores Nils Politt y Florian Vermeersch protegerán al mexicano en los llanos azotados por el viento, mientras que el colombiano Sebastián Molano, fresco tras su victoria en Omán, buscará los triunfos de etapa en los embalajes masivos.

Para el ciclismo latinoamericano, la presencia de Isaac en el liderato de la formación más potente del mundo no es menor. En un pelotón que contará con figuras de la talla de Nairo Quintana (Movistar), Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) y los velocistas Tim Merlier y Jasper Philipsen, Del Toro se perfila como el hombre a seguir en la clasificación general.

Este UAE Tour es apenas el prólogo de una agenda de vértigo para el ensenadense. Tras el desierto, le esperan los muros de la Strade Bianche, el rigor de la Tirreno-Adriático y el prestigio de la Milán-San Remo, todo ello como estaciones de paso hacia el gran objetivo del verano: el Tour de Francia.

En Abu Dabi, bajo el sol inclemente, Isaac del Toro comienza a escribir el capítulo más ambicioso de su carrera. La ruta hacia París pasa por el desierto, y el "prodigio" parece haber descifrado ya el mapa para conquistarlo.