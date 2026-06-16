Isaac del Toro gana el Tour Auvergne Rhone-Alpes 2026

El mexicano Isaac del Toro volvió a subirse al podio de la Unión Ciclista Internacional (UCI), luego de conquistar el pasado domingo el Tour Auvergne Rhone-Alpes 2026.

Tras su caída en la Vuelta al País Vasco y el desgarro que sufrió el pasado 8 de abril, el originario de Ensenada, Baja California, quedó fuera del podio, cuando era ya un habitual verlo desde octubre de 2025.

En el nuevo ranking difundido por la UCI, Tadej Pogacar es el número uno, seguido de Jonas Vingegaard e Isaac del Toro.

El ciclista mexicano de 22 años ganó las etapas 8 y 9 para coronarse en el Tour Auvergne Rhone-Alpes 2026, a tres semanas del Tour de Francia (4 al 26 de julio).

Los títulos del ´Torito´ en 2026: Tirreno-Adriático, Tour de los Emiratos Árabes Unidos y Tour Auvergne Rhone-Alpes.