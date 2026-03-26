Italia avanza al Mundial 2026 tras vencer a Irlanda del Norte

Italia sueña con estar en el Mundial 2026. Cumplió con dar el primer paso, luego de vencer 2-0 a Irlanda del Norte en la semifinal del Repechaje europeo, que se disputó en el Stadio di Bergamo.

Tras 45 minutos, parecía que los fantasmas volvían a aparecer sobre Italia. Tuvo varios intentos, pero la contundencia no fue su mejor amiga. Moise Kean arrancó los suspiros con un remate que pasó por encima del arco.

Para el segundo lapso, Italia siguió con su ataque y Pierce Charles frustró las ocasiones de Mateo Retegui y Moise Kean. La que no pudo frenar fue el potente disparo del jugador del Newcastle, Sandro Tonali, quien aprovechó un rechace que quedó a la altura de la media luna para mandar un disparo raso de pierna derecha al 56´ para el 1-0.

Los ´Azzurri´ estuvieron a punto de hacer el segundo con un contragolpe, pero nuevamente Pierce Charles fue factor al rechazar el remate cruzado de Kean al 66´.