"No sé cómo seguir": Messi pone en duda su continuidad en el fútbol tras la muerte de su padre

Lionel Messi atraviesa un profundo momento de dolor tras la muerte de su padre, Jorge, quien falleció esta semana después de una larga enfermedad. En un mensaje publicado en redes sociales, el futbolista argentino expresó la dificultad que enfrenta ante la pérdida y dejó abierta la posibilidad de alejarse del fútbol.

"No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir", escribió Messi, de 39 años. El delantero también reconoció que ahora tiene dudas sobre cuánto tiempo más continuará jugando al fútbol.

Jorge Messi, de 68 años, acompañó la carrera de su hijo desde que este tenía 14 años y fue su agente durante su trayectoria hasta convertirse en uno de los jugadores más destacados de la historia de este deporte.

Lionel Messi y su padre: un vínculo irremplazable

En su despedida, Messi recordó el vínculo que mantuvo con su padre y lamentó que no pudiera acompañarlo durante la última Copa del Mundo. "Estuviste a mi lado desde el principio. Faltaba tan poquito para el final", expresó.

Messi fue capitán de Argentina en el Mundial que ganó en 2022 y también condujo a su selección hasta la final de la Copa del Mundo de 2026, en la que perdió 1-0 frente a España el mes pasado.

Durante ese torneo, el argentino había protagonizado un momento especialmente emotivo después de marcar el primer gol en el triunfo 3-0 de Argentina ante Argelia. Tras aquella anotación rompió en llanto y explicó que lo ocurrido tenía relación con un asunto que no estaba vinculado al fútbol. Posteriormente, su familia informó que Jorge atravesaba una situación de salud.

Reflexiones de Lionel Messi tras la pérdida

El jugador recordó que su padre le había pedido que disputara el último Mundial. Según relató, días antes del comienzo del torneo su estado había empeorado considerablemente. Messi mantenía la esperanza de que pudiera recuperarse y viajar para verlo jugar.

Después de cada partido, el futbolista esperaba recibir el mensaje de su padre, pero con el paso del tiempo comprendió que su situación era cada vez más complicada. Aun así, continuó con la intención de llegar hasta el final del torneo para darle la oportunidad de verlo jugar.

Argentina alcanzó la final, aunque Jorge no pudo estar presente. Messi explicó que quería ganar el título para llevárselo y mostrárselo a su padre, pero reconoció que su cuerpo ya no respondió como esperaba.

Tras regresar a su club, Inter Miami, Messi volvió a su casa junto a su familia luego del fallecimiento de Jorge en un hospital de Rosario, su ciudad natal. El domingo se realizó un funeral privado en un cementerio de Pérez, localidad ubicada en las afueras de Rosario.

El impacto de la pérdida en la vida de Messi

En su mensaje, el futbolista también manifestó lo difícil que le resulta aceptar la ausencia de su padre y señaló que, aunque sabía que estaba sufriendo y que su muerte podía ser lo mejor, consideraba que se había ido demasiado pronto. "Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos", sostuvo Messi al recordar a su padre y expresar el impacto que ha tenido la pérdida en su vida.