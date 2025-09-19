Jake Paul y Julio César Chávez Jr.: Beristáin denuncia peleas arregladas

El histórico manager de boxeo, el mexicano Ignacio Nacho Beristáin, reconoció que la llegada de los influencers y youtubers al boxeo ha dañado la reputación de este deporte. Para muestra puso a Jake Paul, quien recientemente venció a un avejentado Mike Tyson y a Julio César Chávez Júnior. Beristáin, quien estuvo en la esquina con Juan Manuel Márquez en las inolvidables cuatro peleas con Manny Pacquiao, consideró que las peleas, principalmente del influencer Jake Paul, están arregladas y eso no ayuda al boxeo. "Ese güey (Jake Paul) les paga a ellos. Lo que ganó Julio César Chávez Junior lo ganó por ese güey, porque el que mete mucha lana. Son peleas prácticamente arregladas. Agarra un cabrón como Mike Tyson, que pega, pero ya está grande". Dijo que ese tipo de combates con peleadores que no son en realidad boxeadores, no los ve porque sabe exactamente lo que va a pasar. "Luego Jake Paul les dice: ´Mira, te escogimos a ti porque eres una garantía de billete. Tienes un sueldo de tantos, diez millones´, pues qué dices: ´¿Dónde firmo?'". Nacho Beristáin estuvo en la esquina de Julio César Chávez en 2017 cuando encabezaron la función Mexican Showdown en Las Vegas. En aquella ocasión venció Álvarez por decisión unánime y vino aún más el espiral para el hijo del gran campeón mexicano. En julio pasado, Chávez Junior fue arrestado en Los Ángeles por la policía migratoria (ICE) y deportado a México, donde pasó un tiempo en la cárcel. Esto sucedió un par de días después de pelear con Jake Paul y cobrar unos dos millones de dólares. "Pienso que lo único que cometió fue la pendejada de pasar a Estados Unidos con una visa normal. Te puede pasar a ti, a él, a mí, a cualquiera. Un día fui con él, me hizo manejar su carro deportivo, pinche loco, y luego le pisó el acelerador. Él vive allá, tiene una casa preciosa en una zona carísima", dijo a Clarosports.