Jannik Sinner gana en Roland Garros y sigue invicto

Jannik Sinner sigue intratable en el circuito ATP y en Roland Garros debutó con una victoria contundente que lo llevó a extender su racha de triunfos consecutivos a 30 partidos, reafirmándose como el número uno del mundo y principal candidato al título.

El tenista italiano superó sin problemas al francés Clément Tabur por 6-1, 6-3 y 6-4, en un duelo donde impuso condiciones desde el inicio y no permitió que su rival encontrara espacios para reaccionar en el marcador.

Sinner mantiene así una de las rachas más destacadas del tenis moderno, impulsado por títulos recientes en torneos como Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid y Roma, lo que lo coloca en la élite histórica del deporte junto a figuras como Novak Djokovic, Roger Federer y Rafael Nadal.

En el encuentro, el italiano volvió a mostrar su solidez en el servicio y consistencia desde el fondo de la cancha, neutralizando cualquier intento de reacción del jugador local, que contó con el apoyo del público en París.

Con la mira puesta en su primer título en Roland Garros, Sinner también busca completar el "Career Grand Slam", luego de haber conquistado los otros tres torneos grandes. Su próximo rival será el argentino Juan Manuel Cerúndolo.